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      Укрзалізниця запустить швидкісні поїзди зі Львова до Кракова, Праги та Відня

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      Укрзалізниця запустить швидкісні поїзди зі Львова до Кракова, Праги та Відня / Колаж 24 каналу

      Укрзалізниця планує приблизно через рік запустити швидкісний потяг зі Львова до Кракова. На місце призначення потяг прибуватиме всього за 3,5 години до Кракова.

      Євроколію планують прокласти від державного кордону до станції Скнилів на околиці Львова. Відстань до Скнилова від головного залізничного вокзалу – 5,5 кілометра, від аеропорту "Львів" – 3 кілометри та автостанції – 1 кілометр, повідомив глава Укрзалізниці Євген Кравцов.

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      Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня. До того ж між Скнилівом, аеропортом і львівським залізничним вокзалом плануємо запустити ще й експрес для комфорту пасажирів,
      – анонсував Кравцов.

      Потяги виїжджатимуть саме зі станції "Скнилів", щоб не перевантажувати станцію "Львів", через яку прямують фактично всі внутрішньодержавні поїзди.

      "Певен, що це буде найбільший інфраструктурний проєкт на Заході України. Для Укрзалізниці це абсолютно реально і буде мати надзвичайний соціальний ефект", – переконаний Кравцов.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Подорожі Європа Укрзалізниця Залізниця Транспорт Новини Львова Чехія Новини Польщі Австрія
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