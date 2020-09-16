В Умані напередодні святкування єврейського нового року Рош га-Шана посилили карантинні заходи. Вони діятимуть до 23 вересня. Наразі у місті вже перебуває приблизно тисяча хасидів.

Як Умань готується до головного свята хасидів

Місцеві комунальники вже встановили щити про заборону купання в уманських водоймах, а також біотуалети та сміттєві контейнери у громадських місцях. Про це 16 вересня повідомляє пресслужба Черкаської обласної державної адміністрації.

Зверніть увагу Паломництво хасидів в Умань у 2020 році: яка ситуація зараз – фото й відео

Скільки коштують карантинні заходи у час Рош га-Шана

Загалом на карантинні заходи під час Рош га-Шана виділили понад 300 тисяч гривень. За ці гроші щодня дезінфікуватимуть автомобілі поліцейських, сміттєвози та сміттєві контейнери. Окрім того, у культових для паломників місцях вже створили запаси антисептиків, рідкого мила та пульверизаторів. Також усіма необхідними засобами для дезінфекції та захисту забезпечені місцеві комунальники.

З 8 вересня 6 вулиць, по яких найчастіше пересуваються паломники, щодня прибирають та миють. Окрім того, на них нанесли маркування безпечної дистанції.

Представники Міжнародного Благодійного Фонду імені Рабі Нахмана із Бреслава вже визначили кількість прочан, які одночасно можуть перебувати в культових спорудах. Для паломників підготували графік відвідування святинь.

Що відбувається в Умані