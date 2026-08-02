Унаслідок вибуху в Москві могла постраждати донька генерала Чайко, - ЗМІ

Після вибуху в московському ресторані Balzi Rossi з'явилася інформація, що серед постраждалих може бути донька російського генерала Олександра Чайка Марія. За даними ЗМІ, жінка отримала тяжкі травми.

Про це пише видання "Вьорстка".

Що відомо про ймовірне поранення доньки генерала?

Видання пише, що серед постраждалих у ресторані може бути донька командувача повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка – 25-річна Марія Чайко.

У списках постраждалих, які опублікували пов'язані з російськими силовиками телеграм-канали, фігурує 25-річна Марія П. Зазначається, що вона отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Журналісти стверджують, що Марія Чайко також згадується у витоках баз даних під прізвищем Передрій. За їхніми даними, збігаються дата народження та адреса проживання, а в телефонних книгах вона записана як "Чайко Марія" та "наречена".

Також у списку постраждалих є 27-річний Даниїл П., якого журналісти пов'язують із Даниїлом Передрієм. За інформацією пропагандиста Анатолія Шарія, чоловік міг загинути, однак він наголосив, що не може підтвердити ці дані.

Офіційного підтвердження особи постраждалих або їхнього зв'язку з родиною російського генерала наразі немає, оскільки Марія Чайко не відповіла на дзвінки та повідомлення журналістів.

Нагадаємо, у центрі Москви ввечері 1 серпня стався потужний вибух у ресторані Balzi Rossi. За попередніми даними, загинули 5 людей, ще щонайменше 21 дістали поранення та перебувають у лікарнях. Серед версій походження вибуху називають газове обладнання на кухні. Водночас російські ЗМІ та опозиційні журналісти повідомляють, що в ресторані міг проходити закритий банкет із військовими, зокрема святкування дня народження російського генерала Олександра Чайко.

Згодом російські правоохоронці заявили, що причиною вибуху в ресторані у центрі Москви став підрив саморобного вибухового пристрою. За версією Національного антитерористичного комітету Росії, невідома жінка намагалася пронести вибухівку до ресторану, але її зупинив охоронець. Обоє загинули під час вибуху, ще однією жертвою став відвідувач закладу. Російські ЗМІ також повідомляють, що вибух міг статися в момент прибуття до ресторану VIP-персони на автомобілі з проблисковими маячками. Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

До слова, ресторан Balzi Rossi у центрі Москви може належати російському бізнесмену Максиму Кузнєцову – власнику букмекерської компанії Fonbet. За даними росЗМІ, рестораном керує компанія ТОВ "Хіп-хоп Кафе", 99% якої належать Кузнєцову. Також він контролює компанію "Фонкор", на яку зареєстрований сайт Fonbet.