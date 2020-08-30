Про цінну знахідку повідомляє науковий журнал Американської асоціації сприяння розвитку науки Science Advance.

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Дослідники навколо цінної знахідки / Фото STRI

Що вивчає палеонтологія?

Це наука, що вивчає вимерлі організми та їхні окам'янілі сліди, а також намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд і біологічні особливості.



Палеонтологи досліджують не тільки останки власне тварин і рослин, але і їх сліди, що окам'яніли, відкинуті оболонки й інші свідчення їх існування.