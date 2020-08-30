Унікальна знахідка: в Перу відкопали дерево віком у понад 10 мільйонів років – фото
У Перу в глибині Центральних Анд під вулканічними породами дослідники викопали 30-метрове дерево. Вік цього велетня складає щонайменше 10 мільйонів років.
Про цінну знахідку повідомляє науковий журнал Американської асоціації сприяння розвитку науки Science Advance.
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Що відомо про старезне дерево
- Дерево знайшли на так званому "мертвому" плато, де нічого не росте. Це може свідчити про те, що багато мільйонів років тому тут були зовсім інші кліматичні умови.
- Раніше в цій місцевості могли бути й вологі тропічні ліси. Зараз аналогічного клімату на Землі немає ніде, впевнені дослідники.
- За словами палеонтологів, раніше їм вдавалося знаходити лише окремі фрагменти якихось скам'янілостей. Цього ж разу знахідкою став цілий стовбур скам'янілого дерева з розвиненою кореневою системою.
Дослідники навколо цінної знахідки / Фото STRI
Що вивчає палеонтологія?
Це наука, що вивчає вимерлі організми та їхні окам'янілі сліди, а також намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд і біологічні особливості.
Палеонтологи досліджують не тільки останки власне тварин і рослин, але і їх сліди, що окам'яніли, відкинуті оболонки й інші свідчення їх існування.