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Унікальне видовище: формування нової планети вдалось сфотографувати

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Зняли на фото формування нової планети
Зняли на фото формування нової планети / espreso.tv

Астрономи з Європейської Південної обсерваторії (ESО) зафіксували унікальний кадр – вони вперше в історії сфотографували планету на етапі її формування в протопланетному диску, що оточує молоду зірку.

Про це пише espreso.tv, посилаючись на ESО.

На фото знята планета PDS 70b у сузір'ї Кентавра, що розміщена за 370 світлових роках від Землі.

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Як видно на фото, навколо темної плями, за якою ховається зірка PDS 70 , є протопланетний диск. ЦЕ розпечена матерія, з якої і формується планета PDS 70b. На знімку ця нова планета – яскрава пляма справа.

Відстань від зірки до планети становить близько 3 мільярдів кілометрів – приблизно як від Сонця до Урана. Температура на планеті дуже висока – близько тисячі градусів Цельсія.

Народження зірки

Народження зірки

Що таке протопланетний диск? Це диск щільного газу, що обертається навколо молодої, нещодавно сформованої протозірки, з якого згодом утворюються планети.

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Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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