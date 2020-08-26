У США щонайменше 400 тисяч людей евакуюють через наближення урагану Лора. Стихія зараз лютує у Мексиканській затоці. Найсильніший удар ураган може завдати штатам Техас та Луїзіана.

Найбільша загроза – у штатах Техас та Луїзіана

Лише в Техасі свої домівки тимчасово покинути мають майже 400 тисяч осіб. У Луїзіані ця кількість може стати навіть більшою. Про це інформує AP.

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Людей, яких відправлять в тимчасові притулки, попросили взяти по одній сумці з особистими речами. Стихія може дістатись і найбільшого міста Техасу – Х’юстона, отож місцевим жителям радили подбати про запаси їжі.

Найбільшої сили ураган може досягнути 26 – 27 серпня

Метеорологи прогнозують, що Лора може досягнути третьої – передостанньої за силою категорії – 26 серпня ввечері або вранці 27 серпня. Сила вітру може наблизитись до 185 кілометрів за годину.

Зазначимо, що ураган вже пронісся Кубою, Гаїті та Домініканською республікою. Там стихія забрала життя близько 20 осіб та завдала чималих збитків: багато домівок підтоплено, постраждала система електропостачання.



Людей евакуюють у Луїзіані та Техасі / Фото AP



Найбільшої сили стихія набере 26 – 27 серпня / Фото AP



Під удар може потрапити і Х'юстон / Фото AP

Дивіться відео, як у США готуються до наближення урагану Лора: