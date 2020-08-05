Ураган Ісаяс в Америці: є перші жертви, понад два мільйони людей без електрики
Тропічний шторм Ісаяс посилився до урагану біля узбережжя США і вийшов на сушу. Вже відомо про п'ятьох загиблих, троє людей зникли безвісти і ще понад два мільйони користувачів залишилися без електроенергії.
Як повідомляє Fox news, одну жінку у Пенсильванії знесло потоком прямо в авто. Вона намагалася подолати потік води, однак її унесло стрімкою течією. Врятувати їй життя не вдалося.
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Що відомо про жертв урагану в США
Двоє людей загинули і близько 20 отримали поранення після того, як торнадо повністю зруйнував кілька будинків на колесах у кемпінгу у Віндзорі, що в штаті Північна Кароліна.
Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що одна людина померла в Квінсі. Ще один чоловік, дані якого уточнюють, загинув, коли дерево впало на машину в районі Бріарвуд в Квінсі.
За словами влади, три людини зникли безвісти.
У Нью-Джерсі сильний вітер трощив дерева, які попадали на авто / GettyImages
Ураган ще не заспокоївся
Національна служба погоди підтвердила торнадо в Вірджинії, Меріленді, Делавері, Пенсільванії і Нью-Джерсі.
Станом на 8 годину вечора за східним поясним часом Національний центр ураганів США повідомив про максимальну тривалість вітру 50 миль в годину, хоча у вівторок вони досягли 65 миль в годину. Він рухався на північно-північний схід через Вермонт зі швидкістю 40 миль на годину.
Люди без електрики
Сильні і руйнівні вітри будуть продовжувати поширюватися на північ по штату Нью-Йорк, включаючи східну частину Лонг-Айленда і південну частину Нової Англії, що може пошкодити дерева і лінії електропередачі.
За даними веб-сайту poweroutage.us, що відслідковує перебої в подачі електроенергії, понад 2,2 мільйона споживачів електроенергії були без електрики уздовж східного узбережжя, зокрема 1,3 мільйона в Нью-Джерсі.
Зруйновані кілометри ліній електропередач / Фото Fox news