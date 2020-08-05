Тропічний шторм Ісаяс посилився до урагану біля узбережжя США і вийшов на сушу. Вже відомо про п'ятьох загиблих, троє людей зникли безвісти і ще понад два мільйони користувачів залишилися без електроенергії.

Як повідомляє Fox news, одну жінку у Пенсильванії знесло потоком прямо в авто. Вона намагалася подолати потік води, однак її унесло стрімкою течією. Врятувати їй життя не вдалося.

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Що відомо про жертв урагану в США

Двоє людей загинули і близько 20 отримали поранення після того, як торнадо повністю зруйнував кілька будинків на колесах у кемпінгу у Віндзорі, що в штаті Північна Кароліна.

Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що одна людина померла в Квінсі. Ще один чоловік, дані якого уточнюють, загинув, коли дерево впало на машину в районі Бріарвуд в Квінсі.

За словами влади, три людини зникли безвісти.



У Нью-Джерсі сильний вітер трощив дерева, які попадали на авто / GettyImages

Ураган ще не заспокоївся

Національна служба погоди підтвердила торнадо в Вірджинії, Меріленді, Делавері, Пенсільванії і Нью-Джерсі.

Станом на 8 годину вечора за східним поясним часом Національний центр ураганів США повідомив про максимальну тривалість вітру 50 миль в годину, хоча у вівторок вони досягли 65 миль в годину. Він рухався на північно-північний схід через Вермонт зі швидкістю 40 миль на годину.

Possible #tornado in Doylestown. This is the parking lot of Doylestown Hospital. ⁦@KYWNewsradio⁩ pic.twitter.com/hUeFwD4LuS — Paul Kurtz (@kurtzpaul) August 4, 2020

Люди без електрики

Сильні і руйнівні вітри будуть продовжувати поширюватися на північ по штату Нью-Йорк, включаючи східну частину Лонг-Айленда і південну частину Нової Англії, що може пошкодити дерева і лінії електропередачі.

A look at Isaias as it passed Florida & remains a tropical storm but is expected to be a Cat 1 Hurricane as it approaches landfall along the Carolinas.

Be Safe everyone #TropicalStormIsaias#hurricaneIsaias #HurricaneSeason2020 #Isaias pic.twitter.com/7XcTn37MP4 — Dominique Jackson (@RapSheetTv) August 4, 2020

За даними веб-сайту poweroutage.us, що відслідковує перебої в подачі електроенергії, понад 2,2 мільйона споживачів електроенергії були без електрики уздовж східного узбережжя, зокрема 1,3 мільйона в Нью-Джерсі.

Over 2.2 million electric customers are now without power in the #USA from #Isaias as it continues to move up the east coast. With 1 million customers out in #NewJersey. Check out https://t.co/8cAFt3zGJe for detailed #PowerOutage data.[2020-08-04 2:03 PM EDT] pic.twitter.com/eM94yY2WBn — PowerOutage.us (@PowerOutage_us) August 4, 2020



Зруйновані кілометри ліній електропередач / Фото Fox news