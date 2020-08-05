Тропический шторм Исаяс усилился до урагана у побережья США и вышел на сушу. Уже известно о пятерых погибших, трое людей пропали без вести и еще более двух миллионов пользователей остались без электроэнергии.

Как сообщает Fox news, одну женщину в Пенсильвании снесло потоком прямо в авто. Она пыталась преодолеть поток воды, однако ее унесло стремительным течением. Спасти ей жизнь не удалось.

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Что известно о жертвах урагана в США

Двое людей погибли и около 20 получили ранения после того, как торнадо полностью разрушил несколько домов на колесах в кемпинге в Виндзоре, в штате Северная Каролина.

Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что один человек умер в Квинсе. Еще один человек, данные которого уточняют, погиб, когда дерево упало на машину в районе Бриарвуд в Квинсе.

По словам властей, три человека пропали без вести.

В Нью-Джерси сильный ветер крушил деревья, которые попадали на авто / GettyImages

Ураган еще не успокоился

Национальная служба погоды подтвердила торнадо в Вирджинии, Мэриленде, Делавэре, Пенсильвании и Нью-Джерси.

По состоянию на 8 часов вечера по восточному времени Национальный центр ураганов США сообщил о максимальной продолжительности ветра 50 миль в час, хотя во вторник он достигл 65 миль в час. Он двигался на северо-восток через Вермонт со скоростью 40 миль в час.

Possible #tornado in Doylestown. This is the parking lot of Doylestown Hospital. ⁦@KYWNewsradio⁩ pic.twitter.com/hUeFwD4LuS — Paul Kurtz (@kurtzpaul) August 4, 2020

Люди без электричества

Сильные и разрушительные ветры будут продолжать распространяться на север по штату Нью-Йорк, включая восточную часть Лонг-Айленда и южную часть Новой Англии, что может повредить деревья и линии электропередачи.

A look at Isaias as it passed Florida & remains a tropical storm but is expected to be a Cat 1 Hurricane as it approaches landfall along the Carolinas.

Be Safe everyone #TropicalStormIsaias#hurricaneIsaias #HurricaneSeason2020 #Isaias pic.twitter.com/7XcTn37MP4 — Dominique Jackson (@RapSheetTv) August 4, 2020

По данным веб-сайта poweroutage.us, отслеживающей перебои в подаче электроэнергии, свыше 2,2 миллиона потребителей электроэнергии были без электричества вдоль восточного побережья, в частности 1,3 миллиона в Нью-Джерси.

Over 2.2 million electric customers are now without power in the #USA from #Isaias as it continues to move up the east coast. With 1 million customers out in #NewJersey. Check out https://t.co/8cAFt3zGJe for detailed #PowerOutage data.[2020-08-04 2:03 PM EDT] pic.twitter.com/eM94yY2WBn — PowerOutage.us (@PowerOutage_us) August 4, 2020

Разрушены километры линий электропередач / Фото Fox news