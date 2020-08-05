Ураган Исаяс в Америке: есть первые жертвы, более двух миллионов человек без электричества
Тропический шторм Исаяс усилился до урагана у побережья США и вышел на сушу. Уже известно о пятерых погибших, трое людей пропали без вести и еще более двух миллионов пользователей остались без электроэнергии.
Как сообщает Fox news, одну женщину в Пенсильвании снесло потоком прямо в авто. Она пыталась преодолеть поток воды, однако ее унесло стремительным течением. Спасти ей жизнь не удалось.
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Что известно о жертвах урагана в США
Двое людей погибли и около 20 получили ранения после того, как торнадо полностью разрушил несколько домов на колесах в кемпинге в Виндзоре, в штате Северная Каролина.
Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что один человек умер в Квинсе. Еще один человек, данные которого уточняют, погиб, когда дерево упало на машину в районе Бриарвуд в Квинсе.
По словам властей, три человека пропали без вести.
В Нью-Джерси сильный ветер крушил деревья, которые попадали на авто / GettyImages
Ураган еще не успокоился
Национальная служба погоды подтвердила торнадо в Вирджинии, Мэриленде, Делавэре, Пенсильвании и Нью-Джерси.
По состоянию на 8 часов вечера по восточному времени Национальный центр ураганов США сообщил о максимальной продолжительности ветра 50 миль в час, хотя во вторник он достигл 65 миль в час. Он двигался на северо-восток через Вермонт со скоростью 40 миль в час.
Люди без электричества
Сильные и разрушительные ветры будут продолжать распространяться на север по штату Нью-Йорк, включая восточную часть Лонг-Айленда и южную часть Новой Англии, что может повредить деревья и линии электропередачи.
По данным веб-сайта poweroutage.us, отслеживающей перебои в подаче электроэнергии, свыше 2,2 миллиона потребителей электроэнергии были без электричества вдоль восточного побережья, в частности 1,3 миллиона в Нью-Джерси.
Разрушены километры линий электропередач / Фото Fox news