Білоруський протест провів свій сьомий тиждень опору. Це незвичайно потужно і змінює деякі наші уявлення про динаміку пострадянських режимів. Ніхто не чекав цього від Білорусі. Далі читайте російською мовою.

А история, которую мы уже второй месяц наблюдаем онлайн, очень многое говорит нам об ограничениях насилия в диктаторских режимах.

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Мирное сопротивление против карателей

Казалось бы, вооруженный до зубов диктаторский режим не оставляет никаких шансов мирному протесту: что он может против натренированной, крупногабаритной, одетой в жилеты и шлемы армии? И горячие головы постоянно призывают протест взять в руки колья и мотыги, и быть мужчинами.

Но динамика сопротивления и насилия в таких режимах устроена иначе. Мирное сопротивление – это прежде всего коммуникация внутри нации, между разными ее фракциями и частями. Есть те, которые уверенны в необходимости сопротивления, и есть те, кто, понимая мотивы сопротивляющихся и в чем-то разделяя их, не готовы присоединиться и даже не уверены в целях протеста.

Когда первые идут на сопротивление, подставляя себя под дубинки и риски дальнейшего преследования, вторые напряженно следят за этим сюжетом, пытаясь понять, насколько неприятный, но приемлемый для них в настоящий момент режим в силу своей склонности к насилию фатально угрожает им в будущем?

Чрезмерное насилие заставляет их эмоционально переходить на сторону протестующих.

Потому что те, кто может вот так неистово дубасить людей ни за что, в сущности, представляют для них потенциальную опасность. Эти люди хотят видеть режим, пусть и авторитарным, но относительно цивилизованным и толерантным, не угрожающим им.

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Почему мирный протест обречен на победу?

Это удивительный ограничительный механизм. Выясняется, что режим может нанять, экипировать и натренировать сто тысяч дылд, чтобы они защищали его от мирного протеста. Но эффективность этих дылд ограничена уровнем идиосинкразии общества к насилию, и режим, и дылды при всем своем могуществе не могут переступит этого порога без риска фатального проигрыша.

В эту калькуляцию включены и люди, в чьи обязанности входит непосредственное осуществление насилия. Они тоже – как ни парадоксально – напряженно следят за тем, насколько их насилие хотя бы относительно легитимно в глазах общества. И испытывают большие психологические нагрузки в связи с этим.

В России, на самом деле имели опыт такого рода. 20 августа 1991 г. по заданию ГКЧП был разработан и утвержден план штурма Белого дома. Но, по итогам рекогносцировки на местности, руководители элитных групп КГБ "А" и "Б" сообщили представителям ГКЧП свое мнение, что план не может быть реализован, потому что сопряжен с большим количеством жертв среди населения и личного состава. В этот момент судьба ГКЧП была решена.

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Иными словами, "мирный протест" в политическо-метафизическом смысле – это такой диалог внутри общества о том уровне насилия, при котором данное общество готово жить. И чем выше сопротивляемость и устойчивость протеста, тем острее и фатальнее вопрос этот выглядит для режима и для тех, кого он пытается рекрутировать в свою поддержку и кто его должен защищать.