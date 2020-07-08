Фракція "Голосу" попереджала, що необхідно повернути гроші на управління природним фондом і природоохоронні заходи, які забрали при перегляді бюджету. А це — близько 700 мільйонів гривень, без яких найвправніші рятувальники і вогнеборці не зможуть протистояти стихійному лиху.

Про це заявила депутатки фракції "Голосу" у Верховній Раді, членкиня комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко.

Ми наполягали на розробці планів запобігання надзвичайним ситуаціям та їх катастрофічним наслідкам. Ми разом з іншими колегами по парламенту подали відповідні законопроєкти, поклали початок інвентаризації лісів, переконали уряд у необхідності повернути Міністерство захисту довкілля. Але, крім формального поділу міністерств, уряд досі не зробив нічого, щоб уберегти від стихії людей, їхнє майно і природу,

– заявила Леся Василенко.

Сьогодні в Україні повністю відсутнє управління лісами. Держлісагентство не реформоване і працює за принципом: одна й та сама структура і заробляє на дереві, і має стежити, щоб не було масових рубок. Місцеві депутати кажуть, що на місці сьогоднішньої пожежі якраз і була масова вирубка лісів, щодо якої вони зверталися до міністра Авакова. Але він ніяк не відреагував.

"Крім того, коли вся Європа бореться зі змінами клімату, Україна провалює і цю роботу. При цьому ЄС готовий нам давати мільйони євро на ці програми, але Мінекономіки не спроможне написати програму далі ніж на три роки. Під таке ніхто гроші не дасть.

Поки вогнеборці рятують ситуацію на місцях, як можуть, поки депутати розробляють закони, щоб дати уряду всі можливості реагувати вчасно і ефективно, — уряд чекає нових жертв. Чи чого?", – запитує Василенко.