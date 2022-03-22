Відомо, що заявки на отримання 6 500 гривень від держави вже подали понад 3,1 мільйона українців.

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“Уряд розширив програму єПідтримка для надання допомоги тим українцям, які опинились без роботи та доходу через те, що в їх регіонах відбуваються активні бойові дії", – повідомив Заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Держава надасть підтримку кожному громадянину, який її потребує у цей важкий для нас час. На сьогодні вже перераховано кошти для виплати такої допомоги понад 1,2 мільйонам українців,

– додав Олександр Грибан.

Що відомо про єПідтримку

Наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи усіх груп можуть одержати одноразову виплату 6 500 гривень від держави в рамках єПідтримки.

Це стосується таких регіонів:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Місто Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Запит на допомогу можна подати у додатку “Дія”. Ті, хто не має картку для виплат за програмою єПідтримка, повинні її оформити.

Які банки надають послугу: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

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