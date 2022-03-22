Відомо, що заявки на отримання 6 500 гривень від держави вже подали понад 3,1 мільйона українців.
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“Уряд розширив програму єПідтримка для надання допомоги тим українцям, які опинились без роботи та доходу через те, що в їх регіонах відбуваються активні бойові дії", – повідомив Заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.
Держава надасть підтримку кожному громадянину, який її потребує у цей важкий для нас час. На сьогодні вже перераховано кошти для виплати такої допомоги понад 1,2 мільйонам українців,
– додав Олександр Грибан.
Що відомо про єПідтримку
Наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи усіх груп можуть одержати одноразову виплату 6 500 гривень від держави в рамках єПідтримки.
Це стосується таких регіонів:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Місто Київ;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернігівська область.
Запит на допомогу можна подати у додатку “Дія”. Ті, хто не має картку для виплат за програмою єПідтримка, повинні її оформити.
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