Уряд призначив оновлений склад заступників міністра оборони: хто в команді

У четвер, 5 лютого, відбулося чергове засідання Уряду. Під час нього, зокрема, призначили нових заступників у Міноборони.

Сталося це за поданням очільника відомства Михайла Федорова, інформують на сторінці Міністерства оборони.

Хто увійшов до нового складу заступників керівника Міноборони?

Кабінет Міністрів призначив Олексія Вискуба першим заступником Міністра оборони України. Раніше, з 2019 року, він обіймав посаду першого заступника Міністра цифрової трансформації, де відповідав за розвиток застосунку "Дія", державних електронних сервісів, реінжиніринг адміністративних процесів та спрощення бюрократії.

З початку повномасштабного вторгнення Вискуб активно працював над технологічними аспектами оборони. Зокрема, Вискуб впроваджував проєкти Армія дронів, єБали, Лінія дронів, дроново-штурмові полки, побудова ешелонів БпЛА-екіпажів, займався розвитком "малої" ППО.

У новій ролі він продовжить курувати ключові військово-технологічні ініціативи для досягнення стратегічних цілей у війні.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк перепризначений на посаду заступника Міністра оборони. До цього він був першим заступником Міністра оборони.

Гаврилюк має великий досвід у військовому управлінні, організації логістики та стратегічному плануванні розвитку ЗСУ. Обіймав посади начальника Тилу Збройних Сил та заступника начальника Генштабу.

У Міноборони стверджують, що його присутність у команді допоможе посилити тилове забезпечення та ефективне постачання фронту.

Сергій Боєв призначений заступником Міністра оборони з питань європейської інтеграції. Він приєднався до Міноборони у 2024 році та керував напрямком взаємодії з міжнародними партнерами.

Має значний досвід в економіці, стратегічному розвитку та побудові партнерств (працював у провідних консалтингових компаніях, займався залученням інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс).

Сьогодні експертиза Сергія важлива для побудови ефективних і довгострокових відносин з ЄС, НАТО та іншими державами, а також залучення безпекової допомоги й фінансування,

– зазначають у Міноборони.

У команді також залишаються:

заступник Міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, який відповідає за генерацію військ та соціальне забезпечення військовослужбовців;

підполковник Юрій Мироненко, чиїм завданням є розвиток інноваційних рішень безпосередньо для фронту;

Оксана Ферчук, яка очолює напрям цифровізації та цифрової трансформації Міністерства.

Продовжуємо трансформувати МОУ в ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей,

– резюмував Федоров.

Які ще зміни відбулися в Міноборони останнім часом?