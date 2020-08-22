Президент України Володимир Зеленський прокоментував готовність України до другої хвилі коронавірусу. Він заявив, що уряд робить все необхідне, аби перемогти хворобу, але все залежатиме від ставлення до неї самих українців.

Про готовність України до нової хвилі коронавірусу Володимир Зеленський розповів в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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Ми зараз справді дуже потужні. З точки зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки й фахівців. Боюся про це говорити, але в деяких областях заповнені вже понад 50% ліжок, а це – дуже небезпечно,

– заявив президент.

Водночас він заявив, що кількість лікарняних ліжок, а особливо кількість спеціалістів не витримають, якщо друга чи третя хвиля коронавірусу буде "дуже потужною".

"Тут питання тільки до наших людей. Все інше роблять зараз спеціалісти, МОЗ й уряд. Якщо вони зрозуміють, що COVID-19 – це не грип. Те, що вакцина з'явиться з дня на день – це все трішки чутки", – наголосив глава держави.

Він пояснив, що нині декілька країн працюють над вакцинами від коронавірусу, але ніхто не знає, коли якусь з них передадуть у конкретну країну.

Резюмуючи, президент закликав людей бути дуже обережними й дотримуватися обмежень. Мовляв, коли не витримають медики, у нас буде те ж саме, що було в Італії.

Він також заявив, що легко "на ногах" перехворіти на коронавірус можуть лише діти. У дорослих таке трапляється лише в поодиноких випадках.

Коротко про коронавірус в Україні: