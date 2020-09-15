Уряд включився в глобальні зусилля з розробки вакцини, – Стефанішина
Український уряд активно співпрацює зі світовими фармацевтичними компаніями, що розробляють вакцину від COVID-19. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що саме доступність вакцини ширше відкриє кордони.
Тестування вакцин можуть завершити до кінця року
На думку Стефанішиної, Україна, як і всі інші країни світу, наразі перебуває на порозі другої хвилі коронавірусу. Про це Стефанішина повідомила в інтерв'ю "РБК-Україні".
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Саме тому український уряд активно включився в глобальні розробки вакцини від недуги.
До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і як раз доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення,
– зазначила Стефанішина.
Що кажуть про вакцину від COVID-19 у ВООЗ
Зазначимо, що у європейському представництві ВООЗ заявили, що закінчення пандемії COVID-19 не надто залежить від майбутньої вакцини. Адже за попередніми результатами досліджень, одним групам населення вона допомагає, а іншим – ні.
Наразі найкращі результати під час досліджень показали такі вакцини:
- три вакцини китайського виробництва;
- вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету;
- вакцина компанії Moderna;
- вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.
Що відомо про закриття кордонів в Україні?Уряд закрив українські кордони для іноземців з 28 серпня до 28 вересня. Виключення діють для певних категорій громадян.
Україна перебуває у списку країн червоної зони через складну епідеміологічну ситуацію.