Український уряд активно співпрацює зі світовими фармацевтичними компаніями, що розробляють вакцину від COVID-19. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що саме доступність вакцини ширше відкриє кордони.

Тестування вакцин можуть завершити до кінця року

На думку Стефанішиної, Україна, як і всі інші країни світу, наразі перебуває на порозі другої хвилі коронавірусу. Про це Стефанішина повідомила в інтерв'ю "РБК-Україні".

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Саме тому український уряд активно включився в глобальні розробки вакцини від недуги.

До кінця року, сподіваюся, будуть завершені тестування вакцин, і як раз доступність вакцинації набагато ширше відкриє кордони і міжнародне сполучення,

– зазначила Стефанішина.

Що кажуть про вакцину від COVID-19 у ВООЗ

Зазначимо, що у європейському представництві ВООЗ заявили, що закінчення пандемії COVID-19 не надто залежить від майбутньої вакцини. Адже за попередніми результатами досліджень, одним групам населення вона допомагає, а іншим – ні.

Наразі найкращі результати під час досліджень показали такі вакцини:

три вакцини китайського виробництва;

вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.