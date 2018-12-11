Уряд Франції підрахував у скільки країні обійдеться надзвичайний стан Макрона

Економічні заходи, оголошені президентом Франції Еммануелем Макроном, обійдуться державному бюджету у 8-10 мільярдів євро.

Про це в ефірі телеканалу BFMTV заявив державний секретар Олів'є Дюссо.

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24 канал повідомляв, що 10 грудня Макрон звернувся до нації у зв’язку з масовими протестами "жовтих жилетів" та пообіцяв збільшити мінімальні зарплати на 100 євро на місяць з 2019 року, а також скасувати заплановане збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів.

Під час свого телевізійного звернення до громадян країни заявив, що планує оголосити надзвичайний економічний стан у Франції.

Ми перебуваємо в процесі тонкого налаштування економічних механізмів і думаємо, як їх фінансувати,

– підкреслив він.

Згодом лідер партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон висловив думку, що "жовті жилети" не припинять протести. На його думку, президент Франції захотів заспокоїти бурхливе обурення народу "роздачею грошей" і залишив без уваги проблеми безробітних, людей з частковою зайнятістю, пенсіонерів, держслужбовців і студентів.

"П'ятий акт громадянської революції в майбутню суботу стане часом великої мобілізації народу", – наголосив він.

Протести "жовтих жилетів" обійшлися мерії Парижа в чотири мільйони євро. Зокрема, постраждали готельний і транспортний бізнес. У зв'язку з протестами очікується уповільнення зростання ВВП в четвертому кварталі. Зазначається, що збитки перевищили мільярд євро.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.