Уряд готує закон про скасування трудових книжок: що зміниться

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд підготує законопроект, що скасує обов'язковість трудових книжок. Раніше він обіцяв удвічі скоротити використання паперу в документообігу.

В Кабміні сподіваються, що зможуть запустити нововведення до кінця 2019 року.

До теми: Без трудової книжки та копій: як уряд скорочує використання паперу

Що конкретно пропонує змінити уряд?

громадяни не зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати. В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців є з 2000 року. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат використовуються саме ці дані.

громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо йому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів. Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися електронним цифровим підписом (ЕЦП). Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, oj буде автоматично накладатися на ці документи.

Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або через роботодавця. Тоді зберігати трудову книжку, як носій інформації не потрібно.

Якщо хтось все ж захоче зберегти інформацію про свій стаж у трудових книжках, забороняти це уряд не буде. Можна просити свого роботодавця робити у ній записи і ставити штампи.

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Чому нова влада хоче скоротити паперовий документообіг?

Дмитро Дубілет пообіцяв удвічі скоротити використання паперу в уряді. За його словами, лише на канцелярію для кадрових документів держава витрачає 50-100 мільйонів гривень. За його словами, позбавитись від паперу – це не лише питання екологічності.

Це про неефективні бізнес-процеси, тисячі держслужбовців і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти,

– вважає урядовець.

Міністр пропонує перевести в цифру весь обіг, що стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень і т.д. У майбутньому копії дипломів, паспортів не будуть потрібними при подачі документів у відповідні установи. Буде також спрощено логіку погоджень: блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, спростити і скоротити в 3-4 рази.

Планується також створити єдиний реєстр держслужбовців. На думку міністра, це повинно підвищити ефективність роботи і в тому числі полегшити життя бізнесу.

Оцифрування архіву

Оцифрування архівів, як наголосив Дубілет, буде корисним для бізнесу. Міністр підкреслив, що є ще низка документів, які не можна перевести у цифровий формат через закони. Кабмін їх теж ретельно проаналізує та відцифрує, але для цього потрібно змінювати закон.

Відмова від блокнотів для уряду

Раніше уряд постійно виготовляв різні блокноти і деякі з них – із золотим тисненням. Але відтепер уряд не купуватиме нічого зайвого, лише – папір.

Скасування документу про згоду на обробку персональних даних

Громадян України зобов’язують підписувати цей документ за найменшої потреби. При чому для цього використовують окремий аркуш паперу. Хоча подібні зобов’язання можна розмістити як додаток наприкінці документа, а не підписувати окремим листом.