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      Уряд ліквідував територіальні органи Держаудитслужби: що буде з працівниками

      - Читать новость на русском
      Кабмін ліквідує територіальні органи Держаудитслужби / kmu.gov.ua

      Кабінет Міністрів ухвалив рішення ліквідувати територіальні органи Державної аудиторської служби. Уряд перерозподілить 384 співробітників міжрегіональних підрозділів до новоствореного центрального апарату Офісу фінансового контролю.

      Водночас для самого Офісу фінансового контролю встановили обмеження штату у 800 працівників. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

      Радимо ознайомитися: Кабмін створив Офіс фінансового контролю: які його завдання

      Відзначимо, що ще на початку грудня 2019 року Кабінет Міністрів створив Офіс фінансового контролю. 19 лютого в уряді затвердили положення щодо нової структури. Ці положення визначають його основні завдання, функції та повноваження.

      Чим займалася Держаудитслужба

      В народі КРУ – Контрольно-ревізійне управління. До завдань служби входили:

      • забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю;
      • здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних грошей;
      • надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг.

      Де Офіс фінконтролю здійснюватиме перевірку

      Відповідно до затвердженого положення, Офіс фінконтролю здійснюватиме перевірку у:

      • міністерствах,
      • інших органах виконавчої влади,
      • державних фондах,
      • фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування,
      • бюджетних установах,
      • суб’єктах господарювання державного сектору економіки,
      • підприємствах,
      • установах,
      • організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів або використовують (використовували) державне чи комунальне майно.

      Контрольні заходи також новостворений офіс здійснюватиме у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності. Відбуватиметься це за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

      Що саме перевірятиме Офіс фінконтролю

      Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку:

      • використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, зокрема цільового, ефективного та результативного використання бюджетних коштів;
      • дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного та місцевих бюджетів;
      • дотримання законодавства про закупівлі;
      • цільового використання та своєчасного повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;
      • реалізації інвестиційних проєктів, інших проєктів (програм), які підтримують міжнародні організації;
      • законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;
      • стану та достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Фінанси Кабінет Міністрів України
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