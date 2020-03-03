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      Правительство ликвидировало территориальные органы Держаудитслужбы: что будет с работниками

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      Кабинет Министров принял решение ликвидировать территориальные органы Государственной аудиторской службы. Правительство перераспределит 384 сотрудника межрегиональных подразделений в новый центральный аппарат Офиса финансового контроля.

      В то же время для самого Офиса финансового контроля установили ограничения штата в 800 сотрудников. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

      Советуем ознакомиться: Кабмин создал Офис финансового контроля: какие его задачи

      Отметим, что еще в начале декабря 2019 года Кабинет Министров создал Офис финансового контроля. 19 февраля в правительстве утвердили положение о новой структуре. Эти положения определяют ее основные задачи, функции и полномочия.

      Чем занималась Держаудитслужба

      В народе КРУ – Контрольно-ревизионное управление. В задачи службы входили:

      • обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного финансового контроля;
      • осуществление государственного контроля, направленного на оценку эффективного, законного, целевого, результативного использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, достижения экономии бюджетных средств;
      • предоставление в предусмотренных законом случаях административных услуг.

      Где Офис финконтроля будет осуществлять проверку

      Согласно утвержденному положению, Офис финконтроля будет осуществлять проверку в:

      • министерствах,
      • других органах исполнительной власти,
      • государственных фондах,
      • фондах общеобязательного государственного социального страхования,
      • бюджетных учреждениях,
      • субъектах хозяйствования государственного сектора экономики,
      • предприятиях,
      • учреждениях,
      • организациях, получающих (получавших) средства из бюджетов всех уровней или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество.

      Контрольные мероприятия также новый офис будет осуществлять в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности. Происходить это будет по судебному решению, принятому в уголовном производстве.

      Что именно будет проверять Офис финконтроля

      Новый орган будет отвечать, в частности, за проверку:

      • использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в частности целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств;
      • соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса относительно государственного и местных бюджетов;
      • соблюдение законодательства о закупках;
      • целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;
      • реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживают международные организации;
      • законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;
      • состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Финансы Кабинет Министров Украины
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