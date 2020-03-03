Правительство ликвидировало территориальные органы Держаудитслужбы: что будет с работниками

Кабинет Министров принял решение ликвидировать территориальные органы Государственной аудиторской службы. Правительство перераспределит 384 сотрудника межрегиональных подразделений в новый центральный аппарат Офиса финансового контроля.

В то же время для самого Офиса финансового контроля установили ограничения штата в 800 сотрудников. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

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Отметим, что еще в начале декабря 2019 года Кабинет Министров создал Офис финансового контроля. 19 февраля в правительстве утвердили положение о новой структуре. Эти положения определяют ее основные задачи, функции и полномочия.

Чем занималась Держаудитслужба

В народе КРУ – Контрольно-ревизионное управление. В задачи службы входили:

обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного финансового контроля;

осуществление государственного контроля, направленного на оценку эффективного, законного, целевого, результативного использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, достижения экономии бюджетных средств;

предоставление в предусмотренных законом случаях административных услуг.

Где Офис финконтроля будет осуществлять проверку

Согласно утвержденному положению, Офис финконтроля будет осуществлять проверку в:

министерствах,

других органах исполнительной власти,

государственных фондах,

фондах общеобязательного государственного социального страхования,

бюджетных учреждениях,

субъектах хозяйствования государственного сектора экономики,

предприятиях,

учреждениях,

организациях, получающих (получавших) средства из бюджетов всех уровней или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество.

Контрольные мероприятия также новый офис будет осуществлять в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности. Происходить это будет по судебному решению, принятому в уголовном производстве.

Что именно будет проверять Офис финконтроля

Новый орган будет отвечать, в частности, за проверку: