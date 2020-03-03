Правительство ликвидировало территориальные органы Держаудитслужбы: что будет с работниками
Кабинет Министров принял решение ликвидировать территориальные органы Государственной аудиторской службы. Правительство перераспределит 384 сотрудника межрегиональных подразделений в новый центральный аппарат Офиса финансового контроля.
В то же время для самого Офиса финансового контроля установили ограничения штата в 800 сотрудников. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
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Отметим, что еще в начале декабря 2019 года Кабинет Министров создал Офис финансового контроля. 19 февраля в правительстве утвердили положение о новой структуре. Эти положения определяют ее основные задачи, функции и полномочия.
Чем занималась Держаудитслужба
В народе КРУ – Контрольно-ревизионное управление. В задачи службы входили:
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного финансового контроля;
- осуществление государственного контроля, направленного на оценку эффективного, законного, целевого, результативного использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, достижения экономии бюджетных средств;
- предоставление в предусмотренных законом случаях административных услуг.
Где Офис финконтроля будет осуществлять проверку
Согласно утвержденному положению, Офис финконтроля будет осуществлять проверку в:
- министерствах,
- других органах исполнительной власти,
- государственных фондах,
- фондах общеобязательного государственного социального страхования,
- бюджетных учреждениях,
- субъектах хозяйствования государственного сектора экономики,
- предприятиях,
- учреждениях,
- организациях, получающих (получавших) средства из бюджетов всех уровней или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество.
Контрольные мероприятия также новый офис будет осуществлять в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности. Происходить это будет по судебному решению, принятому в уголовном производстве.
Что именно будет проверять Офис финконтроля
Новый орган будет отвечать, в частности, за проверку:
- использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в частности целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств;
- соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса относительно государственного и местных бюджетов;
- соблюдение законодательства о закупках;
- целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;
- реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживают международные организации;
- законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;
- состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.