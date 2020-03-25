Уряд нараховуватиме субсидії українцям, які втратили роботу під час карантину

Кабінет Міністрів України 25 березня підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Для того, щоб отримати субсидії, українцям потрібно зареєструватися у службі зайнятості, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

Важливо Надзвичайну ситуацію вводять у всій Україні: рішення Кабміну

Крім того, Шмигаль додав, що на час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП у середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.

Текстом постанови також забороняється у період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов,

– написав прем'єр.

Уряд хоче продовжити карантин в Україні ще на 30 днів, тобто до 24 квітня.

Як уряд підтримує українців на час карантину