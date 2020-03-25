Уряд нараховуватиме субсидії українцям, які втратили роботу під час карантину
Кабінет Міністрів України 25 березня підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.
Для того, щоб отримати субсидії, українцям потрібно зареєструватися у службі зайнятості, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
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Крім того, Шмигаль додав, що на час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП у середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.
Текстом постанови також забороняється у період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов,
– написав прем'єр.
Уряд хоче продовжити карантин в Україні ще на 30 днів, тобто до 24 квітня.
Як уряд підтримує українців на час карантину
- Міністерство соціальної політики ініціювало доплату пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу. Вони додатково отримають тисячу гривень.
- Крім того, ініційовано індексацію пенсій на 11% для усіх пенсіонерів, а також доплату тисячі гривень для людей, яким виповнилося 80 років і більше.