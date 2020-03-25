14:03
25 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Уряд нараховуватиме субсидії українцям, які втратили роботу під час карантину

      - Читать новость на русском
      Уряд нараховуватиме житлові субсидії / reddit.com

      Кабінет Міністрів України 25 березня підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

      Для того, щоб отримати субсидії, українцям потрібно зареєструватися у службі зайнятості, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

      Важливо Надзвичайну ситуацію вводять у всій Україні: рішення Кабміну

      Крім того, Шмигаль додав, що на час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП у середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.

      Текстом постанови також забороняється у період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місцевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов,
      – написав прем'єр.

      Уряд хоче продовжити карантин в Україні ще на 30 днів, тобто до 24 квітня. 

      Як уряд підтримує українців на час карантину

      • Міністерство соціальної політики ініціювало доплату пенсіонерам і тим, хто отримує соціальну допомогу. Вони додатково отримають тисячу гривень.
      • Крім того, ініційовано індексацію пенсій на 11% для усіх пенсіонерів, а також доплату тисячі гривень для людей, яким виповнилося 80 років і більше.
      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Гроші Денис Шмигаль Субсидії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:31 Так хто ж убив Чорновола?
      Наталія Лебідь
      сьогодні , 13:23 Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      Вероніка Климська
      сьогодні , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 13:19 Коронавірусна криза: навіщо Україні кредити МВФ та чи дійде до дефолту
      Богдан Мірошниченко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук