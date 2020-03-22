Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус: деталі
Через економічну скруту у зв'язку з епідемією коронавірусу американським родинам обіцяють одноразовий платіж у три тисячі доларів. Це має допомогти їм пережити економічну кризу і період карантину.
Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін в інтерв'ю телепрограмі Fox News.
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Як у США готуються до порятунку своєї економіки
- За словами керівника американського Мінфіну, адміністрація президента США Дональда Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи стимуляції економіки.
- Наразі американські законодавці завершують роботу над ним. Його ухвалення очікується вже 23 березня. Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі США використати до 4 трильйонів доларів для підтримки економіки країни.
- Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися у наступні три-чотири місяці.
- Сьогодні 80 мільйонів людей, тобто фактично кожен четвертий американець так чи інакше потерпає від суворих обмежувальних заходів через карантин.
Нам потрібно саме зараз вкладати гроші в економіку. Якщо ми це зробимо, то зможемо стабілізувати економіку,
– переконаний американський урядовець.
Водночас Мнучін дав зрозуміти, що уряд США може вжити й інших заходів економічної підтримки, якщо впродовж наступних двох місяців ситуація не покращиться.
Зверніть увагу! США вийшли на третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом. Загалом у Сполучених Штатах вже 38 757 випадків зараження і понад 400 померлих.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу