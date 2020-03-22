Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус: деталі

Через економічну скруту у зв'язку з епідемією коронавірусу американським родинам обіцяють одноразовий платіж у три тисячі доларів. Це має допомогти їм пережити економічну кризу і період карантину.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін в інтерв'ю телепрограмі Fox News.

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Як у США готуються до порятунку своєї економіки

За словами керівника американського Мінфіну, адміністрація президента США Дональда Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи стимуляції економіки.

Наразі американські законодавці завершують роботу над ним. Його ухвалення очікується вже 23 березня. Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі США використати до 4 трильйонів доларів для підтримки економіки країни.

Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися у наступні три-чотири місяці.

Сьогодні 80 мільйонів людей, тобто фактично кожен четвертий американець так чи інакше потерпає від суворих обмежувальних заходів через карантин.

Нам потрібно саме зараз вкладати гроші в економіку. Якщо ми це зробимо, то зможемо стабілізувати економіку,

– переконаний американський урядовець.

Водночас Мнучін дав зрозуміти, що уряд США може вжити й інших заходів економічної підтримки, якщо впродовж наступних двох місяців ситуація не покращиться.

Зверніть увагу! США вийшли на третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом. Загалом у Сполучених Штатах вже 38 757 випадків зараження і понад 400 померлих.



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