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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус: деталі

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      Коронавірус стрімко поширюється у США / AP

      Через економічну скруту у зв'язку з епідемією коронавірусу американським родинам обіцяють одноразовий платіж у три тисячі доларів. Це має допомогти їм пережити економічну кризу і період карантину.

      Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін в інтерв'ю телепрограмі Fox News.

      До теми США ввійшли в трійку за кількістю хворих на коронавірус

      Як у США готуються до порятунку своєї економіки

      • За словами керівника американського Мінфіну, адміністрація президента США Дональда Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи стимуляції економіки.
      • Наразі американські законодавці завершують роботу над ним. Його ухвалення очікується вже 23 березня. Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі США використати до 4 трильйонів доларів для підтримки економіки країни. 
      • Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися у наступні три-чотири місяці.
      • Сьогодні 80 мільйонів людей, тобто фактично кожен четвертий американець так чи інакше потерпає від суворих обмежувальних заходів через карантин.

      Нам потрібно саме зараз вкладати гроші в економіку. Якщо ми це зробимо, то зможемо стабілізувати економіку,
      – переконаний американський урядовець.

      Водночас Мнучін дав зрозуміти, що уряд США може вжити й інших заходів економічної підтримки, якщо впродовж наступних двох місяців ситуація не покращиться.

      Зверніть увагу! США вийшли на третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом. Загалом у Сполучених Штатах вже 38 757 випадків зараження і понад 400 померлих.

      коронавірус
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус Covid-19 Гроші Дональд Трамп Фінанси Новини США
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