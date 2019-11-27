18:11
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Уряд віддав важливий державний завод депутату від "Опозиційного блоку"

      6211 Читать новость на русском
      Віктор Бусько – новий виконувач обов'язків керівника "Електроважмашу" / "Акценти"

      Державним підприємством "Завод "Електроважмаш", розташованим на Харківщині, буде керувати Віктор Бусько – уряд на закритому засіданні 27 листопада затвердив його виконувачем обов'язків директора.

      Про це розповів депутат Ради від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у телеграм-каналі.

      Читайте також: Після низки скандалів та обшуків Житомирський бронетанковий таки отримав нового керівника

      Чим цікавий завод "Електроважмаш"

      "Електроважмаш" – потужний державний завод, який спеціалізується на виробництві гідрогенераторів та турбогенераторів для електростанцій, у тому числі – атомних. 

      У 2018 році завод, за офіційними даними, отримав понад 4 мільйони гривень чистого прибутку, а от у 2017 – більше, ніж 8,5 мільйона. 

      Однак уряд вирішив, що "Електроважмаш" потрібно внести до переліку державних підприємств, які підлягають приватизації. Фонд державного майна планує продати завод вже у першій половині 2020 року.

      Хто такий Віктор Бусько

      Віктору Буську 38 року, він – депутат Запорізької обласної ради, член фракції регіональної організації політичної партії "Опозиційний блок".

      Бусько з 2012 по 2018 обіймав посаду гендиректора найбільшого в Україні підприємства з виробництва вогнетривів ПрАТ "Запоріжвогнетрив". Це підприємство входить до групи "Метінвест", у структурі якої й робив кар'єру Бусько.

      "Метінвест" входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.

      До теми: Кабмін передав на приватизацію ще низку державних підприємств

      Олена Зеленська обрала корсетну сукню для візиту в Литву: перші фото
      сьогодні
      11724
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Бізнес Рінат Ахметов Приватизація Новини Харкова Опозиційний блок
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 17:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      Анна Брикова 2042
      Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      сьогодні , 17:00 Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      Леонід Швець 682
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      127
      Сила духу і нескореність українських воїнів: потужні приклади
      сьогодні , 16:37 Сила духу і нескореність українських воїнів: потужні приклади
      Леонід Остальцев 205
      Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      сьогодні , 15:31 Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      Павло Казарін 260
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук