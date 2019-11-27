Уряд віддав важливий державний завод депутату від "Опозиційного блоку"

Державним підприємством "Завод "Електроважмаш", розташованим на Харківщині, буде керувати Віктор Бусько – уряд на закритому засіданні 27 листопада затвердив його виконувачем обов'язків директора.

Про це розповів депутат Ради від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у телеграм-каналі.

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Чим цікавий завод "Електроважмаш"

"Електроважмаш" – потужний державний завод, який спеціалізується на виробництві гідрогенераторів та турбогенераторів для електростанцій, у тому числі – атомних.

У 2018 році завод, за офіційними даними, отримав понад 4 мільйони гривень чистого прибутку, а от у 2017 – більше, ніж 8,5 мільйона.

Однак уряд вирішив, що "Електроважмаш" потрібно внести до переліку державних підприємств, які підлягають приватизації. Фонд державного майна планує продати завод вже у першій половині 2020 року.

Хто такий Віктор Бусько

Віктору Буську 38 року, він – депутат Запорізької обласної ради, член фракції регіональної організації політичної партії "Опозиційний блок".

Бусько з 2012 по 2018 обіймав посаду гендиректора найбільшого в Україні підприємства з виробництва вогнетривів ПрАТ "Запоріжвогнетрив". Це підприємство входить до групи "Метінвест", у структурі якої й робив кар'єру Бусько.

"Метінвест" входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.

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