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Уряд відклав підвищення ціни на газ ще на два місяці

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Ціни на газ в Україні з 1 червня 2018 не піднімають – Кабмін
Ціни на газ в Україні з 1 червня 2018 не піднімають – Кабмін / 24 канал

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про продовження дії спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для населення і теплокомуненерго до 1 серпня 2018 року. Відтак найближчі два місяці ціна газу залишиться незмінною.

Це рішення було прийняте на засіданні уряду сьогодні, 30 травня.

В Кабміні також повідомили, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету ще тривають.

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Таким чином, до кінця липня 2018 року ціна на газ для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів становитиме 6,95 гривень за кубічний метр.

Нагадаємо, положення про покладання спеціальних зобов'язань припиняло дію 1 червня цього року. А оскільки спільне рішення  з МВФ щодо формули розрахунку ціни ще не напрацьоване – потрібно було продовжити його дію.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Тарифи Енергетика
Джерело: 24 канал
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