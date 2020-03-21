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      Уряд вирішив залишити Коболєва в "Нафтогазі" ще на 4 роки

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      Кабмін підтримав продовження контракту з Андрієм Коболєвим / rbc.ua

      Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію наглядової ради НАК "Нафтогаз" продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєвим. Попередній контракт менеджера мав би закінчитися вже 23 березня.

      Новий контракт буде розраховано ще на 4 роки – до 22 березня 2024 року, зазначається у розпорядженні Кабінету Міністрів України.

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      Ним уряд зобов'язав наглядову раду внести зміни до контракту Андрія Коболєва та подати копію нового контракту до 30 березня 2020 року.

      Розпорядження датоване 20 березня, а підписав його прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

      Що відомо про Андрія Коболєва?Андрій Коболєв – голова правління НАК "Нафтогаз" ще з березня 2014 року. У компанії розпочав свою роботу ще у 2002 році на посаді головного фахівця.

      Коли Коболєв очолив компанію, вона переживала найважчі у своїй історії часи, а її чисті збитки у 2014 році скалли 85 мільярдів гривень. Натомість у 2019 році лише за перші 9 місяців "Нафтогаз" задекларував понад 21 мільярда гривень чистого прибутку.

      Саме під керівництвом Андрія Коболєва "Нафтогаз" зміг відсудити у Росії гроші за своє майно в анексованому Криму, а також 2,9 мільярда доларів Стокгольмського арбітражу.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Нафтогаз Андрій Коболєв Новини України Новини політики
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