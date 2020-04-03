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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд заборонив відключати електроенергію шахтам та водоканалам під час карантину

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      Водоканалам електроенергію не відключатимуть / Экономика

      Кабмін заборонив постачальникам електроенергії відключати від неї підприємства центрального водопостачання та водовідведення, вугільні шахти. Також під забороною – припинення газопостачання теплоелектростанціям та теплоелектроцентралям.

      Постачальники також не можуть обмежувати нижче технологічного мінімуму споживання електроенергії перерахованим підприємствам. Про відповідне рішення йдеться у постанові уряду від 2 квітня.

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      Постачати газ та електроенергію водоканалам, вугільним підприємствам, ТЕЦ та ТЕС доведеться, незважаючи на стан розрахунків.

      Раніше уряд заборонив під час карантину відключати  споживачів від газопостачання та електроенергії за несплату комунальних послуг. Пеню та штрафи за протерміновані платіжки теж не нараховуватимуть.

      полегшення на час карантину
      Фінансові полегшення під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Газ Карантин в Україні 2020 Електроенергія
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