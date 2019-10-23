Уряд звільнив Володимира Лапу з посади глави Держпродспоживслужби

Кабінет міністрів звільнив Володимира Лапу з посади голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Йому пропонували посаду заступника міністра економіки.

Володимир Лапа на своїй сторінці у фейсбуці подякував команді і повідомив про новий етап у своєму житті.

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Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Володимир Лапа подав у відставку за власним бажанням. Він додав, що дуже поважає Лапу і навіть пропонував йому стати заступником глави міністерства.

Виконувачем обов'язків голови служби до проведення конкурсу буде Ольга Шевченко.

Хто такий Володимир Лапа?Володимир Лапа працював в Держпродспоживслужбі з кінця 2015 року. До цього він близько року був заступником міністра аграрної політики.



До приходу на держслужбу він очолював асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу".

Відзначимо, що Держпродсподивслужба була створена восени 2014 року на базі Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби.