В уряді сусідньої Молдови зафіксували декілька випадків коронавірусу. Зокрема захворів радник прем'єра й віцепрем'єрка з реінтеграції Крістіна Лесник.

Віцепрем'єрка проходить лікування вдома, наразі її стан стабільний, повідомили у молдовському Бюро з реінтеграції.

До слова У глави МВС Молдови підтвердили коронавірус

Коронавірус не вибирає, ми всі ризикуємо заразитися. Ще раз закликаю населення дотримуватися правил, щоб захистити себе, свої сім'ї і не наражати на небезпеку тих, хто нас оточує,

– наголосила Крістіна Лесник.

Значно гірша ситуація в радника прем'єр-міністра Молдови Ніколай Радіца. Як він сам розповів у власному фейсбуці, нині чиновник перебуває в реанімації.

"Сьогодні я дихаю через кисневу маску, щоб заповнити обсяг повітря в легенях. Лікарі роблять все, що від них залежить. На жаль, захворіла вся моя сім'я", – заявив Ніколай Радіца.

Він також розповів, що певний час перебував у комі. Після того, як він прийшов до тями, то нічого не чув про своїх родичів, оскільки вони в різних лікарнях перебувають.

Будьте обережні, користуйтеся антисептиками, все це допомагає, утримуйтеся від відвідування місць, в яких можна заразитися. Цей вірус нищівний,

– наголосив радник молдовського прем'єра.

У молдовському уряді розповіли в коментарі виданню NewsMaker, що не планують закриватися на карантин. Мовляв, жодного спалаху поки немає.

Коротко про коронавірус у Молдові: