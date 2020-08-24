В уряді Молдови зафіксували випадки коронавірусу: радник прем'єра в реанімації
В уряді сусідньої Молдови зафіксували декілька випадків коронавірусу. Зокрема захворів радник прем'єра й віцепрем'єрка з реінтеграції Крістіна Лесник.
Віцепрем'єрка проходить лікування вдома, наразі її стан стабільний, повідомили у молдовському Бюро з реінтеграції.
До слова У глави МВС Молдови підтвердили коронавірус
Коронавірус не вибирає, ми всі ризикуємо заразитися. Ще раз закликаю населення дотримуватися правил, щоб захистити себе, свої сім'ї і не наражати на небезпеку тих, хто нас оточує,
– наголосила Крістіна Лесник.
Значно гірша ситуація в радника прем'єр-міністра Молдови Ніколай Радіца. Як він сам розповів у власному фейсбуці, нині чиновник перебуває в реанімації.
"Сьогодні я дихаю через кисневу маску, щоб заповнити обсяг повітря в легенях. Лікарі роблять все, що від них залежить. На жаль, захворіла вся моя сім'я", – заявив Ніколай Радіца.
Він також розповів, що певний час перебував у комі. Після того, як він прийшов до тями, то нічого не чув про своїх родичів, оскільки вони в різних лікарнях перебувають.
Будьте обережні, користуйтеся антисептиками, все це допомагає, утримуйтеся від відвідування місць, в яких можна заразитися. Цей вірус нищівний,
– наголосив радник молдовського прем'єра.
У молдовському уряді розповіли в коментарі виданню NewsMaker, що не планують закриватися на карантин. Мовляв, жодного спалаху поки немає.
Коротко про коронавірус у Молдові:
- Усього за час пандемії в Молдові зафіксували понад 33 тисячі випадків коронавірусу. Лише за останню добу зафіксували 350 нових випадків.
- На щастя, понад 23 тисячі хворих у Молодові вже встигли одужати. Втім 945 хворих через коронавірус померли.