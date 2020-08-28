Уряду запропонують пом'якшити заборону на в'їзд іноземців: деталі
Уряду запропонують переглянути постанову про заборону на в'їзд іноземців до України. Відповідну ініціативу розробляє Державне агентство розвитку туризму та Міністерство культури та інформаційної політики.
Зміни представлять на розгляд уряду
Зокрема, пропонують дозволити приїжджати в Україну туристам з країн "зеленої зони". Про це інформує Держагентство розвитку туризму у фейсбуці.
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Зміни, повідомляють ініціатори, будуть внесені на розгляд уряду на найближчому засіданні.
Кордони для іноземців закрили до 28 вересня
Зазначимо, що через епідеміологічну ситуацію уряд заборонив в'їзд в Україну іноземців з 28 серпня по 28 вересня. Щоправда, для певних категорій громадян є винятки.
В'їзд до України дозволено людям, які:
- є родичами першої лінії;
- мають дозвіл на роботу в Україні;
- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- прибувають в Україну з метою навчання;
- проходять військову службу на території України;
- постійно чи тимчасово проживають на території України;
- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ОПУ, МЗС;
- є особами, які прибувають в Україні на запрошення МЗС;
- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення міністра оборони;
- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
- є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.