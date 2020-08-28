Уряду запропонують переглянути постанову про заборону на в'їзд іноземців до України. Відповідну ініціативу розробляє Державне агентство розвитку туризму та Міністерство культури та інформаційної політики.

Зміни представлять на розгляд уряду

Зокрема, пропонують дозволити приїжджати в Україну туристам з країн "зеленої зони". Про це інформує Держагентство розвитку туризму у фейсбуці.

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Зміни, повідомляють ініціатори, будуть внесені на розгляд уряду на найближчому засіданні.

Кордони для іноземців закрили до 28 вересня

Зазначимо, що через епідеміологічну ситуацію уряд заборонив в'їзд в Україну іноземців з 28 серпня по 28 вересня. Щоправда, для певних категорій громадян є винятки.

В'їзд до України дозволено людям, які: