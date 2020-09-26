Президент Володимир Зеленський вранці 26 вересня провів термінову нараду через авіакатастрофу літака АН-26 біля Чугуєва. Він доручив призупинити польоти, в яких беруть участь ці літаки, до з’ясування обставин трагедії.

Міністр оборони і керівник Генштабу вже почали виконувати доручення. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Олег Татаров в ефірі одного з телеканалів, інформує 24 канал.

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Також, за словами Татарова, Зеленський доручив проаналізувати всі інші випадки авіакатастроф, які відбувалися в Україні.

За його словами, правоохоронні органи активізують перевірку всіх оборонних контрактів, посилять контроль за розслідуванням усіх злочинів, які здійснюються в оборонній сфері і пов'язані з закупівлею військової техніки та з обслуговуванням.

Припускаю, що польотів на АН-26 не буде, поки об'єктивно не встановлять, що ж трапилося,

– підсумував Татаров.

Зверніть увагу! У Командуванні Повітряних сил ЗСУ наголосили, що інформація щодо літака АН-26, який начебто не був не готовий до виконання польотів, не відповідає дійсності. За оцінками фахівців, після ремонту строк служби літака продовжили ще на 2 роки.

Які версії авіакатастрофи розглядає ДБР

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа в результаті неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;

неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ – Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.

За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

За попередньою оцінкою фахівців, в літаку Ан-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак зачепився за землю, впав і загорівся.

Міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака. Попередній аналіз дає підстави вважати, що літак зачепився крилом за землю. Після цього він впав та загорівся.

На борту літака Ан-26, який надвечір 25 вересня розбився неподалік міста Чугуєва на Харківщині, перебували 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та семеро офіцерів. Ще одного курсанта не допустили до польоту.

25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу