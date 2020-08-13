Нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерхівці на Позняках 21 червня. В Офісі Президента кажуть: хоч і було багато бюрократії, забезпечити людей новим дахом змогли до кінця літа, як і обіцяли.

Відповідну заяву Зеленського опублікували на сайті Офісу Президента.

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На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли,

– заявив Зеленський.

За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів зазвичай надання нового житла затягується в часі. Проте на сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові помешкання. "Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа – і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках", – сказав президент.

У Зеленського зазначають: надалі обов’язок місцевої влади – допомогти постраждалим з ремонтом помешкань, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Уряд загалом виділив постраждалим 40 квартир поблизу парку Феофанія в Києві. На житло спрямують 60 мільйонів гривень, з них 30 мільйонів – це гроші Києва, решта – ініціатива уряду. Через чотири дні після трагедії Зеленський особисто вручив ключі від нових помешкань 12 родинам.

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