Усі сім’ї зі зруйнованого вибухом будинку на Позняках отримали нове житло, – Зеленський
Нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерхівці на Позняках 21 червня. В Офісі Президента кажуть: хоч і було багато бюрократії, забезпечити людей новим дахом змогли до кінця літа, як і обіцяли.
Відповідну заяву Зеленського опублікували на сайті Офісу Президента.
До слова Вирішили долю будинку на Позняках, який зруйнував вибух: що з ним зроблять
На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли,
– заявив Зеленський.
За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів зазвичай надання нового житла затягується в часі. Проте на сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові помешкання. "Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа – і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках", – сказав президент.
У Зеленського зазначають: надалі обов’язок місцевої влади – допомогти постраждалим з ремонтом помешкань, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.
Вибух на Позняках у Києві: основне
- Трагедія трапилася близько 10 ранку в неділю, 21 червня. Внаслідок вибуху з 5 по 8 поверхи будинку були пошкоджені.
- Через вибух загинули 5 людей. З них троє – члени однієї сім'ї Недашковських. Вижила лише молодша дочка Анастасія.
- Ймовірною причиною вибуху називають витік газу, однак експертизи ще тривають.
- Напередодні у жителів забирали лічильники на повірку і встановлювали тимчасові шланги. Люди припускають: вони пропускали газ.
- Будинок визнали непридатним для проживання, надалі його планують розбирати.
- Знести будинок планують до початку зими.