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      Усі користувачі "Укртелекому" залишилися без інтернету

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      Усі користувачі "Укртелекому" залишилися без інтернету
      Усі користувачі "Укртелекому" залишилися без інтернету / Фото з відкритих джерел

      Клієнти компанії "Укртелеком" по всій країні залишилися без доступу до інтернету через "аномальний трафік на серверах".

      Про це повідомляє "Укртелеком" у себе на Facebook-сторінці.

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      Як повідомили в прес-службі компанії, фахівці працюють над усуненням проблем.

      Ми сподіваємось повністю вирішити проблему за декілька годин. Нам дуже шкода за ситуацію що виникла. Сподіваємось на розуміння,
      — йдеться у повідомленні від 18:55 19 січня.

      Однак в коментарях до цього посту на Facebook користувачі з різних куточків України скаржаться на те, що доступу до інтернету досі немає.

      Нагадаємо, що Фонду держмайна не вдалося повернути "Укртелеком" у державну власність – Господарський суд Києва залишив компанію у власності бізнесмена Ріната Ахметова.

      Теги: Новини України Укртелеком Інтернет
      Джерело: 24 канал
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