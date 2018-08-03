Усик прочитав власний вірш про Україну: відео

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик написав вірш про Україну.

За слова боксера, цей вірш він написав 2 січня 2018 року. Тоді він готувався до бою у півфіналі Всесвітньої боксерської асоціації проти Марієса Брієдіса. Згодом у фіналі WBSS він переможе росіянина Мурата Гассієва та стане абсолютним чемпіоном світу (володарем чотирьох чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO, IBF).

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Варто зазначити, що вірш написано українською мовою.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина –

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Відео як Усик читає вірш про Україну

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