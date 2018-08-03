Усик прочитав власний вірш про Україну: відео
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик написав вірш про Україну.
За слова боксера, цей вірш він написав 2 січня 2018 року. Тоді він готувався до бою у півфіналі Всесвітньої боксерської асоціації проти Марієса Брієдіса. Згодом у фіналі WBSS він переможе росіянина Мурата Гассієва та стане абсолютним чемпіоном світу (володарем чотирьох чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO, IBF).
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Варто зазначити, що вірш написано українською мовою.
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина –
Сама рідна й навіки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Відео як Усик читає вірш про Україну
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