Усик відновив підготовку до бою з росіянином Гассієвим

Український боксер Олександр Усик (14-0, 12 КО) відновився після травми та розпочав підготовку до поєдинку проти росіянина Марата Гассієва (26-0, 19 КО). Це має бути фінальний бій Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS).

Переможець цього бою отримає титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів. Спочатку фінал мав відбутися у Саудівській Аравії у місті Джидді 11 травня. Однак перед боєм Усик отримав травму, і поєдинок довелося перенести. Після цього у Саудівській Аравії відмовилися від проведення поєдинку.

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За словами тренера Гассієва, бій відбудеться 21 липня. Однак місце проведення поки не вибрано. При цьому Росія претендує на проведення бою, однак українська сторона виступає проти цього.