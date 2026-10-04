За даними російських ЗМІ та правоохоронних органів, інцидент стався 2 жовтня поблизу станції Муртазово.

Що відомо про напад ув'язненого на конвоїрів?

Ув'язненого виводили до туалету, коли він напав на конвоїра та забрав його табельну зброю. Після цього чоловік почав стріляти в інших співробітників ФСВП.

Один із конвоїрів загинув, ще троє були поранені.

Нападника ліквідували у відповідь вогнем правоохоронців.

Спочатку російські телеграм-канали повідомляли про бунт ув'язнених у вагоні та захоплення конвоїрів у заручники.

Однак у ФСВП спростували цю інформацію, заявивши, що напад здійснив один ув'язнений.

За фактом події слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтями про викрадення вогнепальної зброї, дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства, та посягання на життя правоохоронця. На місці працюють слідчі та криміналісти.

Огляд міста події: дивіться відео

Нагадаємо, у Новомосковську Тульської області Росії вибухнув автомобіль. Попередньо, в ньому перебував учасник війни проти України – він загинув. За даними російського телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ", вибухівку заклали під днищем авто в районі водійського місця.

Після вибуху машина врізалася у стовп, а водій помер від тяжких травм.