Інцидент трапився вранці 2 жовтня, проте інформація про нього у публічному просторі з'явилася лише вночі третього числа.

Що відомо про підрив окупанта?

Автомобіль вибухнув приблизно о 7:45 за місцевим часом. Коли машина рухалася вулицею дружби – під нею спрацювала бомба. Вибуховий пристрій було закладено під днищем, де місце водія, повідомляє опозиційний інсайдерський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Після вибуху авто за інерцією проїхало ще деяку відстань і зрештою врізалося у стовп. Сам водій зазнав важких травм і загинув.

На місце з'їхалася велика кількість представників спецслужб і машин із чорними номерами. Крім того, тривалий час вулиці були перекриті. Через це очевидці вважають, що загиблим є чинний або колишній російський учасник війни в Україні.

Місце підриву авто у Новомосковську під Тулою / Фото взято з телеграм-каналу Exilenova+

Кого саме могли підірвати?

Наразі точно не відомо, хто перебував в автомобілі. Зауважимо, що у Новомосковську проживають учасники війни у ​​складі міноборони Росії та ПВК "Вагнера".

Також неподалік цього міста розташована 16 окрема бригада радіоелектронної боротьби.

Які ще підриви російських військових траплялися останнім часом?

На початку вересня в окупованому Севастополі підірвали авто, у якому міг перебувати російський військовий. Той зазнав важких травм. Більше інформації про його стан немає.

Рух "Атеш" заявив про причетність підпілля до цих подій. Там зазначили, що таким чином партизани нібито "привітали" російських військовослужбовців і ветеранів гвардійських частин із Днем російської гвардії.

Ще один гучний підрив трапився наприкінці серпня в окупованому Донецьку. Там вибухнув автомобіль першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова.