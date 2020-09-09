В Ужгороді 9 вересня чоловік за 15 хвилин розтрощив десяток автомобілів та автобус. Ймовірно, він вживав наркотики. Очевидці стверджують, що чоловік стрибав по машинах.

Як чоловік трощив автомобілі

Інцидент стався близько 12:00 на вулиці Заньковецької. Чоловік розбивав скло, стрибаючи по автівках. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у телеграм.

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За інформацією Глаголи, чоловік перебував у наркотичному сп'янінні.

Я їхала вулицею і спочатку подумала, що чоловік планує перейти дорогу. Я його пропустила, але він із розгону стрибнув на капот мого авто та ногами почав ногами вибивати лобове скло,

– розповіла очевидиця події.

Що загрожує чоловіку

Патрульні спробували самостійно вгамувати чоловіка, проте той на зауваження відреагував агресивно. Медики засвідчили, що порушник був тверезий.

Чоловіка затримали за хуліганство та забрали у відділок поліції. Йому загрожує штраф або ув'язнення на 5 років. Наразі власники машин разом із правохоронцями оцінюють збитки.

Розтрощені автомобілі, відео:



Розтрощене лобове скло / Фото Віталія Глаголи



Правоохоронці затримали чоловіка / Фото Віталія Глаголи



Правоохоронці ведуть затриманого / Фото Віталія Глаголи

