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      В аграрній раді назвали безперспективними "перевірки Зеленського" в МХП

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      Миронівський хлібопродукт
      Миронівський хлібопродукт

      Перевіряти агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" на предмет законності отримання дотацій – справа безперспективна.

      Про це в коментарі УНН заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Михайло Соколов, коментуючи відповідний заклик президента України Володимира Зеленського.

      На мій погляд, перевіряти підстави для виплат дотацій МХП – справа безперспективна. Навіть якщо перевірка відбудеться, ми побачимо, що гроші були виплачені на підставі об'єктивних показників, і відповідно до ухвалених урядом на той момент підзаконних актів. Тобто шукати тут який-небудь склад злочину у діях МХП, як і будь-якого іншого одержувача дотацій, – безперспективно,
      – підкреслив він.

      Єдине, що у цьому випадку можна перевірити – це самі підзаконні акти, на підставі яких аграріям і виплачувалися ці дотації, додав Соколов.

      Додамо, раніше президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців перевірити дотації МХП і порівняти їх з виплаченими дивідендами.

      Відзначимо, що дотації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких об'єктів у минулому році отримали щонайменше 15 агропідприємств, це: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Генетик-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004" , МПК "Катеринославський", ПК "Дніпровський", СФГ "Мрія", ТОВ "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ТОВ "Селекційній центр свинарства", ФГ "Агротрейд 2006", ТОВ "МАРЛЕН КД", ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Кищенці".

      Серед цих компаній – лише одна "Вінницька птахофабрика" входить до складу холдингу "Миронівський хлібопродукт".

      У минулому році інвестпроект "Вінницької птахофабрики" називали найбільшим за всі останні 5 років в секторі АПК. Компанія витратила 2 млрд грн, і від держави отримала компенсацію обсягом 30%.

      "Всі витрати були понесені ТОВ "Вінницька птахофабрика". Загальна сума витрат на будівництво – понад 2 062 млн гривень", – повідомляли у МХП, додаючи, що запуск нових об'єктів дозволив збільшити штат "Вінницької птахофабрики" на 600 робочих місць (тепер понад 6 тис. в цілому).

      Зростання виробництва при цьому очікується на рівні 55% до 167 тис. тонн курятини на рік (при виході виробництва на повну потужність).

      Що стосується отриманих дотацій, то всі вони були повернуті в операційну діяльність "Вінницької птахофабрики", підкреслювали ще у 2018 році в МХП.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський
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