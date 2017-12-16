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В Аргентині глава ВМС пішов у відставку після зникнення підводного човна

23:00, 16 грудня 542 Читать новость на русском
Зниклий підводний човен в Аргентині
Зниклий підводний човен в Аргентині / dt.ua

В Аргентині керівника флоту відправили у відставку після зникнення військового підводного човна та його екіпажу в Південній Атлантиці.

Про це повідомляє Voice of America.

Адмірал Марсело Срура звернувся до міністра оборони Оскара Агвада з проханням про відставку. Глава Міноборони погодив таке рішення.

Читайте також: Аргентина припиняє пошуки екіпажу зниклого підводного човна

Срура пішов у відставку через місяць після того, як зі зниклим підводним човном San Juan востаннє зв'язувалися.

Нагадаємо, підводний човен ВМС Аргентини ARA San Juan зник 15 листопада на переході з військово-морської бази Ушуайя в Мар-дель-Плата, коли перестала виходити на зв'язок. У момент останнього сеансу зв'язку з субмарини повідомили про аварію. На борту знаходилися 44 людини, в тому числі перша в історії Аргентини жінка-підводник Еліана Марія Кравчик.

1 грудня Аргентина припинила операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна "Сан Хуан", але продовжує пошук самої субмарини.

Представники ВМС повідомляли про одиночний вибух, який може бути пов'язаний зі зникненням "Сан Хуана".

Теги: Аргентина Водний транспорт Жертви
Джерело: 24 Канал
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