В Аргентині глава ВМС пішов у відставку після зникнення підводного човна

В Аргентині керівника флоту відправили у відставку після зникнення військового підводного човна та його екіпажу в Південній Атлантиці.

Про це повідомляє Voice of America.

Адмірал Марсело Срура звернувся до міністра оборони Оскара Агвада з проханням про відставку. Глава Міноборони погодив таке рішення.

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Срура пішов у відставку через місяць після того, як зі зниклим підводним човном San Juan востаннє зв'язувалися.

Нагадаємо, підводний човен ВМС Аргентини ARA San Juan зник 15 листопада на переході з військово-морської бази Ушуайя в Мар-дель-Плата, коли перестала виходити на зв'язок. У момент останнього сеансу зв'язку з субмарини повідомили про аварію. На борту знаходилися 44 людини, в тому числі перша в історії Аргентини жінка-підводник Еліана Марія Кравчик.



1 грудня Аргентина припинила операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна "Сан Хуан", але продовжує пошук самої субмарини.



Представники ВМС повідомляли про одиночний вибух, який може бути пов'язаний зі зникненням "Сан Хуана".