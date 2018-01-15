В Австралії після 50-градусної спеки раптово випав сніг
20:12, 15 січня 879
В Австралії несподівано випав сніг. При цьому зараз у Південній півкулі – розпал літа. При цьому ще тиждень тому в країні зафіксували температурний рекорд.
Користувачі соцмереж діляться фото та відео з надзвичайної події.
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Тиждень тому в Австралії зафіксовали температурний рекорд – +47 градусів в тіні.
При цьому за останні дні температура аномально знизилася майже до нуля градусів. А після того випав сніг.
Австралійці знімали незвичайну погоду на свої смартфони, як за одну ніч південь країни був покритий сніжинками.
Джерело: 24 Канал
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