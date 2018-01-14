Майже два десятки людей загинули через потужні зливи і зсуви у Каліфорнії

Через сильні зсуви та зливи в американському штаті Каліфорнія загинуло 18 людей, серед них – двоє дітей.

28 людей отримали поранення, інформує телеканал ABC. Ще 5 людей вважаються такими, що зникли безвісти.

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Пошукова операція триває уже декілька днів. У ній задіяно близько 2 тисяч осіб. За прогнозами синоптиків, наступного тижня на півдні штату знову підуть дощі, які можуть привести до нових зсувів.

Найбільше постраждали від стихії округи Лос-Анджелес і Санта-Барбара, де розташовані помешкання багатьох американських знаменитостей. В результаті удару стихії було затоплено деякі автомобільні дороги, повалені дерева.

Зсуви і зливи зруйнували не менш ста будинків, кілька сотень серйозно пошкоджені.