В Австрії мусульмани масово приймають християнство

Протягом 2017 року в Австрії зростала кількість новонавернених у християнство серед мусульман. За даними представників архієпископства Відня, 75% із 750 хрещених торік повнолітніх були вихідцями із мусульманських країн.

Про це повідомляє DW.

Також повідомляється, що протягом 2017 року лише у Відні обряд хрещення відбули 260 осіб, які представляють 15 різних національностей.

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Водночас у архієпископстві Відня вважають, що думка про бажання вихідців із мусульманських країн отримати завдяки наверненню у християнство статус біженців – забобони. Там також наголошують, що Католицька церква Австрії не бажає мати "вдаваних християн", вказуючи на дуже жорсткий відбір кандидатів на хрещення.

За словами представників духовенства, підготовка до хрещення триває не менше року. Її вимогами є регулярна присутність на богослужінні, християнський спосіб життя та залучення до доброчинної діяльності.

Зазначимо, що Австрія вважається однією з країн-членів ЄС із найбільшою кількістю мігрантів, які подали заяву на отримання притулку.