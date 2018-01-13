В Австрії спалахнув масштабний протест проти нового уряду: фото

У суботу, 13 січня, у Відні кілька тисяч осіб вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду. Організатори акції звинувачують уряд Себастьяна Курца у расизмі, екстремізмі та неофашизмі.

Про це повідомляє DW.

"Нові фашисти не підкорять нашу країну", – заявив під час протесту один із активістів "Платформи за людяну політику надання притулку" Міхаель Ґеннер.

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Поліція у свою чергу заявила, що протести є мирними.

До участі в акції закликали також організації "Наступ на правих" та "Плафторма радикальних лівих".

Das einzige das hier erreicht wird ist, dass ein paar Leute den Verkehr behindern. Die Leute können sich nicht mehr frei in Wien bewegen. Sonst wird hier absolut gar nichts erreicht. #Neujahrsempfang pic.twitter.com/df5eDcAGyJ — Niklas Reinprecht (@NReinprecht) 13 января 2018 г.

Зазначимо, що Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулістами Австрійської партії свободи. Представник останньої, новий віце-канлцер Гайнц-Крістіан Штрахе на початку січня заявив, що нова парламентська більшість зупинить нелегальну міграцію до Австрії.

Die Spitze des #Neujahrsempfang geht los. Zehntausende sind am Wiener Westbahnhof pic.twitter.com/V8zh6xLlYR — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) 13 января 2018 г.