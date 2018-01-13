В Австрії спалахнув масштабний протест проти нового уряду: фото
У суботу, 13 січня, у Відні кілька тисяч осіб вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду. Організатори акції звинувачують уряд Себастьяна Курца у расизмі, екстремізмі та неофашизмі.
Про це повідомляє DW.
"Нові фашисти не підкорять нашу країну", – заявив під час протесту один із активістів "Платформи за людяну політику надання притулку" Міхаель Ґеннер.
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Поліція у свою чергу заявила, що протести є мирними.
До участі в акції закликали також організації "Наступ на правих" та "Плафторма радикальних лівих".
Зазначимо, що Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулістами Австрійської партії свободи. Представник останньої, новий віце-канлцер Гайнц-Крістіан Штрахе на початку січня заявив, що нова парламентська більшість зупинить нелегальну міграцію до Австрії.
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