У Греції під час мітингу штурмували будівлю міністерства: фото, відео

У грецькій столиці протестувальники штурмували будівлю Міністерства праці.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що штурм відбувся у вівторок, 9 січня. Причиною незадоволення людей стали спроби влади обмежити права на страйки.

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У штурмі урядової будівлі брали участь близько 500 людей. Вдертися до приміщення протестувальникам допомогли ломи. Після вторгнення в будівлю люди видерлися на 8 поверх, де зустрілись із главою відомства Еффі Ахціоглу. За інформацією ЗМІ, учасники мітингу скандували "Ганьба" міністру.

Наразі відомо, що ніхто із працівників відомства не постраждав. Окрім цього, самі приміщення міністерства також не постраждали. Відомо, що тільки кілька столів активісти перекинули.

Зазначимо, що у парламенті Греції політики зареєстрували законопроект, згідно з яким вводилось обмеження на частоту проведення страйків. На такий урядовий документ миттєво відреагували профспілки, озвучивши своє незадоволення змінами. Законопроект поки не прийнятий. Парламент Греції винесе це питання на голосування 22 січня.

Відео з місця події