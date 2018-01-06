В Азербайджані перекинувся автобус: фото
22:21, 6 січня 477 Читать новость на русском
В Баку на шосе перекинувся рейсовий автобус – у результаті аварії постраждали 15 людей.
Про це повідомляє АПА.
Всіх постраждалих госпіталізували. Їм надали необхідну медичну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих.
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За попередньо інформацією, автобус перекинувся через перевищення швидкості.
Джерело: 24 Канал
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