В Азербайджані перекинувся автобус: фото

В Баку на шосе перекинувся рейсовий автобус – у результаті аварії постраждали 15 людей.

Про це повідомляє АПА. Всіх постраждалих госпіталізували. Їм надали необхідну медичну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих. Читайте також: Поліція затримала водія, який наїхав на жінку у Конча-Заспі За попередньо інформацією, автобус перекинувся через перевищення швидкості.