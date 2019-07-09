В Азовське море зайшло російське судно "Єйськ" – ЗМІ

Росія продовжує посилювати свою присутність поблизу українських берегів в Азовському морі. Так своє угруповання в регіоні агресор поповнив малим протичовневим кораблем "Єйськ", що належить до Чорноморського флоту ВМС РФ

Цей корабель входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів з охорони водного району. Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

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Судно пройшло арку моста біля Керчі в напрямку Азовського моря. На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що судно було спущено на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська Кузня" (сучасна назва – "Кузня на Рибальському") А вже 28 лютого 1990 року корабель увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флот ВМФ СРСР з базуванням в місті Поті (Грузія).

Зазначимо, що за 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Так, Росія майже втричі збільшила чисельність своїх військовослужбовців на півострові: з 12 до 32 тисяч осіб. Це супроводжувалося також різким збільшенням військових потужностей у Криму.

Які ще сили утримує Росія на кордоні з Україною? Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.





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