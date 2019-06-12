В Ефіопії жінка склала шкільні іспити через 30 хвилин після пологів

21-річна жителька Ефіопії Алмаз Дересе склала шкільні іспити у лікарні, одразу через 30 хвилин після народження сина. ЇЇ чоловік, Тадесе Тулу, розповів, що йому довелося вмовляти керівництво школи дозволити скласти іспити у лікарні.

Сама ж жінка запевнила, що почувається добре, а скласти іспити одразу після пологів їй довелося тому, що вона не хотіла втрачати цілий рік часу, повідомили у ВВС.

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Ефіопка наголосила, що навчання під час вагітності не було проблемою і вона хотіла скласти іспити якнайшвидше. Нещодавно вона вже склала іспити з англійської та амхарської мов і математики. Також їй потрібно скласти ще декілька предметів.



Ефіопка склала шкільні іспити через 30 хвилин після пологів

До слова, в Ефіопії дівчата зазвичай кидають школу під час народження дітей і повертаються до навчання вже через рік. Алмаз Дересе планує у майбутньому вступити до університету, для чого їй потрібно буде пройти дворічний навчальний курс.