00:23
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      В Ефіопії жінка склала шкільні іспити через 30 хвилин після пологів

      312 Читать новость на русском
      В Ефіопії жінка склала шкільні іспити через 30 хвилин після пологів
      В Ефіопії жінка склала шкільні іспити через 30 хвилин після пологів / www.bbc.com

      21-річна жителька Ефіопії Алмаз Дересе склала шкільні іспити у лікарні, одразу через 30 хвилин після народження сина. ЇЇ чоловік, Тадесе Тулу, розповів, що йому довелося вмовляти керівництво школи дозволити скласти іспити у лікарні.

      Сама ж жінка запевнила, що почувається добре, а скласти іспити одразу після пологів їй довелося тому, що вона не хотіла втрачати цілий рік часу, повідомили у ВВС.

      Читайте також: Жінка відчинила замість дверей туалету аварійний вихід у літаку

      Ефіопка наголосила, що навчання під час вагітності не було проблемою і вона хотіла скласти іспити якнайшвидше. Нещодавно вона вже склала іспити з англійської та амхарської мов і математики. Також їй потрібно скласти ще декілька предметів.


      Ефіопка склала шкільні іспити через 30 хвилин після пологів

      До слова, в Ефіопії дівчата зазвичай кидають школу під час народження дітей і повертаються до навчання вже через рік. Алмаз Дересе планує у майбутньому вступити до університету, для чого їй потрібно буде пройти дворічний навчальний курс.

      blog_ava
      У ПЦУ відповіли на звинувачення Філарета щодо Томосу
      12 червня
      5642
      Теги: Курйозні новини Пологи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      12 червня , 22:22 Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      1989
      Письмо из Луганска: даже лучшая школа не сделает жизнь ребенка нормальной
      12 червня , 22:00 Письмо из Луганска: даже лучшая школа не сделает жизнь ребенка нормальной
      Ольга Черненко 335
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      12 червня , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      6107
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 1354
      Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      12 червня , 20:33 Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      Ірина Лаб'як 938
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук