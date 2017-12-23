17:14
23 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дзвінок Путіну. Російську Держдуму замінували Ланістери
Вєсті Кремля
22:21, 22 грудня
Вєсті.UA. Завершення грузинського шоу в Україні. Радикальна мода Кошелєвої
Вєсті.UA
19:38, 22 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

В Індії автобус впав з мосту у річку, десятки загиблих

11:33, сьогодні 218 Читать новость на русском
В Індії автобус впав у річку
В Індії автобус впав у річку / 1news.az

В Індії щонайменше 32 людини загинуло та ще 15 серйозно постраждали в результаті падіння автобуса в річку на півночі країни в штаті Раджастан.

Про це повідомляє India Today.

Читайте також: У Мексиці перекинувся автобус з туристами, є загиблі

За даними поліції, пасажирський автобус, що їхав на великій швидкості з міста Савай-Maдхопур у населений пункт Лалсот, намагався обігнати автомобіль на мосту, але його водій не впорався з керуванням. В результаті автобус протаранив перила мосту.

Поки також не відомо, чи вижив водій, і скільки людей загалом було в автобусі

Зазначається, що всі постраждалі були доправлені до найближчих лікарень. На місці аварії проводяться рятувальні операції.

Свої співчуття сім'ям загиблих висловив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

Стривожений новинами про аварію за участю автобуса в місті Савай-Мадхопур в Раджастхані. Мої думки з сім'ями загиблих. Керівництво штату ретельно стежить за ситуацією, проводить рятувальні операції і надає всю необхідну допомогу постраждалим,
– написав він у Twitter.

Теги: Аварії та ДТП Жертви Індія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вулиці
сьогодні, 16:01 Вулиці "Годзили" у Києві бути: хто, чому і як саботує перейменування вулиці Московської
Катерина Петренко 1400
Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
сьогодні, 14:52 Справа полоненого Агеєва: як українська Феміда не може визначитись, що робити з бойовиками
Тетяна Мартинюк 373
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
сьогодні, 14:08 У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка
1998
Кава на крові чи кава на Хрещатику?
сьогодні, 12:02 Кава на крові чи кава на Хрещатику?
Дід Панас 1329
Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
сьогодні, 10:02 Рай для сноубордистів: де покататися не в Карпатах
Настя Сукач 495
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Російський журналіст розповів, як США жорстко потролили Росію через Україну
9 липня , 20:30
Хто і чому скоїв замах на Мосійчука: думка експерта
26 жовтня , 12:01
Угорщина поставила Україні три умови
 11 грудня , 19:32
Скільки грошей втратили транспортники за місяць роботи без паркувальників
 10 вересня , 16:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук