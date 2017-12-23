В Індії автобус впав з мосту у річку, десятки загиблих

В Індії щонайменше 32 людини загинуло та ще 15 серйозно постраждали в результаті падіння автобуса в річку на півночі країни в штаті Раджастан.

Про це повідомляє India Today.

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За даними поліції, пасажирський автобус, що їхав на великій швидкості з міста Савай-Maдхопур у населений пункт Лалсот, намагався обігнати автомобіль на мосту, але його водій не впорався з керуванням. В результаті автобус протаранив перила мосту.

Поки також не відомо, чи вижив водій, і скільки людей загалом було в автобусі

Зазначається, що всі постраждалі були доправлені до найближчих лікарень. На місці аварії проводяться рятувальні операції.

Свої співчуття сім'ям загиблих висловив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

Стривожений новинами про аварію за участю автобуса в місті Савай-Мадхопур в Раджастхані. Мої думки з сім'ями загиблих. Керівництво штату ретельно стежить за ситуацією, проводить рятувальні операції і надає всю необхідну допомогу постраждалим,

– написав він у Twitter.