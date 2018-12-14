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      В Інституті серця у Києві стались сутички, затримали праворадикалів: фото, відео

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      Під час сутичок затримали чотирьох праворадикалів
      Під час сутичок затримали чотирьох праворадикалів / Соцмережі

      У п'ятницю, 14 грудня, близько 16 години у київському Інституті серця стався конфлікт між працівниками медзакладу та членами праворадикального угруповання С14.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у місті Київ. 

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      Внаслідок інциденту у відділ поліції доставили чотирьох праворадикалів для надання пояснень.

      Правоохоронці спілкуються із учасниками події для встановлення причин конфлікту і забезпечують нормальну роботу закладу. Чотирьох осіб для надання пояснень доставили до управління поліції,
      – прокоментував начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

      За версією С14, конфлікт стався через блокування зйомки тренінгу в Інституті серця медперсоналом. 

      "Вчора і сьогодні керівництво Інституту серця проводило тренінг про те, як "протидіяти активістам". І розбирали окремо кейс Крисіна... Наші туди прийшли просто познімати. Там була ще дівчинка журналіст і ще правозахисник. Саме керівництво Інституту серця тримало їх і блокувало зйомку. Поліція шантажувала їх, просили видалити відео. Вони не здійснювали ніякого правопорушення. Але потім приїхала слідчо-оперативна група. В даний час вони вже в Деснянському районному відділенні поліції. Зараз з'ясовується причина їх затримання. Це три наших активіста і один правозахисник", – сказав праворадикал Маркіян Яциняк. 

      Хто такий Юрій Крисін?Юрій Крисін був організатором "тітушок" під час Революції Гідності у Києві. Саме "тітушки" Крисіна активно брали участь у викраденнях і катуваннях майданівців. Сам організатор в цей час відпочивав на Мальдівах. Однак в лютому 2014 Крисін у складі групи осіб, переважно спортсменів і раніше засуджених, на вулиці Великій Житомирській біля Київського главка МВС зупинив таксі з журналістом "Вестей" В'ячеславом Веремієм. Веремія було поранено з вогнепальної зброї, Крисін з поплічниками добивали його бітами і палками. Веремій помер.     

      В березні 2014 Крисіна затримали в спортзалі на Печерську по цьому епізоду. Крисін зізнався, що отримував 20 тисяч доларів за "комплекс послуг" по Майдану. Якийсь час Крисін сидів в СІЗО, потім суд випустив під домашній арешт, а ще згодом під особисте зобов'язання не покидати межі Києва.   

      Суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста Веремія як "хуліганство". Бо безпосередньо в спину Веремію стріляв не Крисін, а інший чоловік, який теж під слідством. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.     

      За час, що Крисін був на волі і до оголошення вироку 22 грудня 2017 року, він встиг взяти участь у перестрілці на станції метро "Житомирська" у жовтні 2015 року. У Крисіна в машині поліція знайшла бойову гранату РГД-5.     

      13 червня 2018-ого Апеляційний суд виніс рішення у справі вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Юрія Крисіна, якому раніше дали умовний термін, нині відправили за ґрати. Рік Крисін до того вже провів у СІЗО, тому через закон Савченко фактично перебувати під вартою йому залишилось три роки.

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Сутички
      Джерело: 24 Канал
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