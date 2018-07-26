В Intel виправдали "найбільшу" проблему MacBook Pro

Як виявилося, проблеми із продуктивністю нових MacBook Pro насправді є нормальною роботою ноутбуків. Принаймні, різні тести підтвердили, що 15-дюймовий MacBook Pro із процесором Intel Core i9 не може працювати на максимумі своїх можливостей, тому доводиться скидати частоти. У зв'язку із цим новинка демонструє гірші результати, ніж минулорічна модель на Core i7.

Про це повідомляє 9to5mac.

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Виявляється, що з 2015 року Intel надає OEM-виробникам можливість самостійно управляти деякими параметрами чіпсетів. Зокрема, компанії можуть регулювати тактові частоти в режимі Turbo Boost для того, щоб пристрій залишався прохолодним під час роботи. Як результат, два комп'ютери з повністю ідентичними характеристиками можуть мати абсолютно різну продуктивність, адже все залежить від того, яку максимально допустиму температуру встановив виробник.

Правда, між обмеженнями режиму Turbo Boost і зниженням базової частоти процесора, як у випадку з новими MacBook Pro, є величезна різниця. Самі виробники стверджують, що неможливо передбачити, як саме користувачі будуть навантажувати пристрій в реальності.

Забудьте про те, що Apple, Dell, HP або будь-який інший OEM-виробник не знає, які робочі навантаження будуть виконувати їхні клієнти. Великі OEM-виробники точно в курсі, що роблять їхні професійні клієнти, тому що існує не так багато високопродуктивних додатків на ринку,

– зазначив експерт ExtremeTech Джоел Хруска.

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