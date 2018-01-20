В Італія коту залишили в спадок "кругленьку" суму
04:31, сьогодні 288 Читать новость на русском
В Італії кіт по кличці Джеррі успадкував від власниці 30 тисяч євро.
Про це повідомляє La Stampa.
Зазначається, що жінка любила свого кота "більше всього на світі" і прописала у заповіті, крім цього, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі необхідності продати коштовності й антикваріат.
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Тепер щасливчик їсть креветки два рази на день і спить на чотирьох різних ліжках.
Джерело: 24 Канал
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