В Італія коту залишили в спадок "кругленьку" суму

В Італії кіт по кличці Джеррі успадкував від власниці 30 тисяч євро.

Про це повідомляє La Stampa.

Зазначається, що жінка любила свого кота "більше всього на світі" і прописала у заповіті, крім цього, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі необхідності продати коштовності й антикваріат.

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Тепер щасливчик їсть креветки два рази на день і спить на чотирьох різних ліжках.