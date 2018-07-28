В католицькому університеті створили штучний інтелект, що домальовує голим жінкам одяг

Розробники з Папського католицького університету Ріу-Гранді-ду-Сул створили нейромережу, яка "домальовує" купальники голим жінкам на фото.

Про це повідомляє Theregister.

Так розробники планують боротися з порнографією в інтернеті. Аби навчити штучний інтелект розробники зібрали свою базу даних понад 2 тисячі зображень оголених дівчат. Так нейромережа вчилася виділяти частини тіла, які необхідно прикрити.

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"Ми розробили новий тип фільтрації непристойного контенту. Наш алгоритм піддає цензурі не всі зображення цілком, а тільки ті частини тіла, які можуть ввести людину в спокусу", – розповів професор католицького університету Родріго Баррош.

Штучний інтелект домальовує голим жінкам одяг

Щоправда, наразі штучний інтелект працює недосконало: інколи купальник "сповзає" або нічого не прикриває. За словами дослідників, часто роботі алгоритму заважає складний фон.

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